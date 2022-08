Merly Morello sobre fanáticos que le toman fotos 'caleta': "No tienen vida"

Se pronunció. La actriz Merly Morello habló fuerte y claro sobre la situación que vive con los fanáticos. En una entrevista para el podcast 'Nada es para tanto', la joven indicó que no puede caminar tranquila por la calle o estar en una reunión porque la gente empieza a tomarle "fotos caletas"

“No me gusta mucho que se metan en mi privacidad (..) Lo más dificil es estar en una reunión social y ver a alguien que saca su celular caleta para tomarte foto. Por Dios. ¿Cuál es la necesidad? Así yo esté sentada hablando con alguien (...) ya intentar sacar algo oscuro me parece. La gente no tiene vida. ¡Qué aburrido! Me parece triste que la gente viva alrededor de eso", indicó la actriz de 'De vuelta al barrio'

Merly Morello y sus motivos de trabajar desde los 13 años

Por otro lado, la también influencer comentó que creció en una familia con necesidades. Por ello, decidió trabajar para apoyar a su mamá y para pagar sus clases de tenis.

"Yo empecé a trabajar desde que tengo 13 años. Vengo de una familia de no muy buenos recursos económicos y el dinero siempre va a ser valorado. Por ello, tenía que trabajar para seguir pagando lo que quería. Yo quería ser tenista, por eso tenía que trabajar para pagar los viajes, el colegio. El tenis es un deporte caro", comentó Merly Morello.

"Fallece mi tío y es como que tengo que trabajar más. Y, a los 13, mi vida cambia un montón. Empiezo a trabajar en planilla. Al principio era porque amaba lo que hacía y porque tenía que ayudar a mi mamá a pagar las cosas. En ese momento, estábamos fatales, no podíamos pagar ni el departamento”, complementó la joven actriz.