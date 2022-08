El popular Metiche confesó fiel a su particular estilo que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, se quejaba del precio elevado que pagaba en el nido, a pesar de haber gastado la enorme suma de dinero en el cumpleaños de su pequeña.

“¿Recuerdas cuando me dijiste acá, detrás de cámaras, que tenías que pagar un nido de casi S/ 1.500 mensualmente y que era bien caro? ¿Por qué no pagaste todo el año del nido si tenías los S/ 40.000 para pagar una fiesta? No nos vengas con cuentos”, acotó el conductor Kurt Villavicencio.

Asimismo, el líder de opinión recalcó que dicha información se la brindó la influencer en el backstage, una de las veces que visitó a su programa.

Cabe señalar, que el tema del costo de la fiesta de su pequeña volvió a estar en tendencia no solo en las redes sociales, sino, además, en la televisión nacional pues distintas personalidades de la farándula comentaron sobre este tema.