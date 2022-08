Michelle Alexander a Yahaira Plasencia: “Se creía sin ser nadie”

¡Le dio con palo! Michelle Alexander despotricó contra Yahaira Plascencia. En la última edición de ‘La gran estrella’, la productora elogió la carrera musical ascendente que ha tenido la salsera; sin embargo, criticó algunas actitudes de sus inicios.

En esa línea, la productora de ‘De Barrio Producciones’ increpó a la cantante por “creerse sin ser nadie”. Asimismo, recordó un amargo encuentro que tuvo con Plascencia en una grabación.

“Yahaira todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más. Nosotros tuvimos una experiencia no muy grata hace mucho tiempo cuando Yahaira se la creía porque se la creía sin ser nadie todavía", empezó diciendo Michelle Alexander.

Asimismo, recordó un episodio en el que invitó a la intérprete de ‘Y le dije no’ a formar parte de una escena de una sus miniseries. Según reveló, la cantante llegó tarde a las grabaciones.

"Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo. Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud”, agregó.





Michelle Alexander aplaudió el crecimiento profesional de Yahaira Plascencia

A pesar del momento no grato, la productora resaltó la evolución que ha tenido Plascencia en los últimos años, felicitándola por su crecimiento profesional.

“Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble, yo te felicito porque eso es ser un buen profesional”, finalizó.