Mickey Rourke cumple 70 años: 7 cosas que no sabías del actor

Un 16 de septiembre de 1952, nació Mickey Rourke, quien se convertiría en el sex symbol de los 80. El actor cumple 70 años de vida, luego de haber alcanzado el éxito en Hollywood y también en sus propias palabras, haber causado su propio fracaso.



Sin embargo, ha retomado su carrera como actor apareciendo en diversas producciones y desea borrar su imagen de persona conflictiva.

A continuación, te contamos algunas curiosidades de la vida de Mickey Rourke:

Los papeles que rechazó

Mickey Rourke no ha sido muy sabio en escoger sus proyectos. De hecho, el actor rechazó papeles en ‘Pulp Fiction’, ‘Platoon’ y ‘Rain Man’ por razones realmente sorprendentes.

“Los rechacé por las razones más tontas. Una vez me senté frente a un director y no me gustó su abrigo. En otra ocasión, no me caía bien el otro actor principal, así que rechacé el que sabía que era un gran papel. De hecho, el tipo que terminó haciéndolo se ganó un premio de la Academia”, reveló Rourke.

Su mal comportamiento

El actor ha sido reconocido por su mala actitud y su actitud de chico malo desde el comienzo de su carrera.

“Entraba a una reunión y si el tipo me miraba raro, le preguntaba: ‘¿Qué estás mirando?’. No estaba dispuesto a entrar allí y besarle el trasero a alguien para obtener un papel”, mencionó el actor. Por supuesto, este mal comportamiento empezó a no ser tolerado por directores y productores.

Fue boxeador profesional

Debido a que fue cada vez más rechazado por Hollywood, Rourke cansado de la industria decidió empezar su carrera como boxeador profesional, un deporte que ya había practicado en su juventud.

Aunque lo llamativo de sus peleas era por su fama, consiguió que promotores le organizaran grandes enfrentamientos. En 1992 viajó a España para combatir contra el canadiense Terry Jessmer.

Su gran regreso a la pantalla

Después de una mala racha, en 2008 Mickey Rourke consiguió el papel que lo volvería a lanzar a la fama. Estamos hablando de su papel en la película ‘El luchador’ de Darren Aronofsky. Su papel como Randy Robinson ganó los aplausos del público y la crítica internacional.

Los premios que ganó

Su papel en ‘El luchador’ fue tan bueno que logró ganar un premio BAFTA y un Globo de Oro como mejor actor. Dejando en el olvido su nominación al Razzie en 1990 como peor actor en su actuación en ‘37 horas desesperadas’ y ‘Orquídea salvaje’.

Su relación con Robert De Niro

Habiendo retomado un buen camino en su carrera actoral, Rourke llamó la atención de Martin Scorsese, quien llegó a considerarlo para que apareciera en su película ‘El Irlandés’. Sin embargo, su mala fama le pasó factura, pues Robert de Niro lo vetó del proyecto luego de haber filmado juntos la película ‘El corazón del ángel’. Esto se debió a que Rourke se había referido a De Niro como un “mentiroso” y “cabronazo” a través de una publicación de Instagram.

Es fanático de ‘La ley y el orden’

Mickey Rourke también tuvo que estar en confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. Al tener que quedarse en casa, el actor empezó a hacer ejercicio mientras veía televisión. Rourke se enganchó con ‘La ley y el orden’ y lo dejó saber con una polémica publicación de Instagram: “Nunca había visto actuaciones tan buenas en televisión […]. Mi admiración a todo el equipo. Vosotros sí que actuáis de verdad y no esa mierda que hace Marvel”. Cabe recordar que el actor interpretó a Whiplash en Iron Man 2.