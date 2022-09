Miguel Herrán confesó lo difícil que fue grabar ‘Modelo 77’: "El doctor me dijo que me podía morir"

Algunos actores se comprometen tanto con su papel que están dispuestos a experimentar cambios físicos severos para poder interpretarlos de la mejor manera. Este es el caso de Miguel Herrán, quien es protagonista de 'Modelo 77', película en la que -literal- ha tenido que sacrificar muchas cosas.

Miguel Herrán protagonizará 'Modelo 77'

‘Modelo 77’ es el nombre de la nueva producción de Alberto Rodríguez. En ella, el actor de ‘La Casa de Papel’ interpreta a un reo que buscará escapar de la prisión en la que se encuentra por los constantes abusos que hay en el lugar.

Por las características del personaje, Herrán se vio obligado a bajar de peso drásticamente. “Al encontrarnos físicamente un mes antes del rodaje, me vio y se sorprendió. Me pidió que bajara unos 12 kilos: algo imposible de conseguir en cuatro semanas cuando, prácticamente, no hay grasa corporal", comentó.

Sin embargo, decidió tomar el reto. "Me obsesioné con no comer y con hacer mucho ejercicio cardiovascular para matar a mis músculos. No desayunaba, no comía y me iba cuatro horas a correr, a saltar a la comba, a boxear sin golpear al saco”.

Herrán cuenta que el doctor le advirtió las consecuencias que su dieta le podía ocasionar: “Llegué a detener hasta cinco veces la grabación de una secuencia para vomitar bilis a escondidas de todo el equipo. Alberto me descubrió, paró el rodaje, fuimos al médico y en el hospital me dijeron: 'Miguel, los ácidos se están comiendo las paredes de tu propio estómago, te estás generando una úlcera, te puedes llegar a morir. ¡Tienes que comer!'”.

Miguel Herrán tuvo su recompensa

Después de pasar por estas etapas difíciles, Miguel Herrán contó que al final todo eso lo ayudó mucho como actor: "Ahora puedo decir que me siento mucho más seguro como actor. Me reconozco. La película ya me ha premiado con algo más grande: el sentirme cómodo y seguro con mi oficio. Este proyecto me ha ayudado a entender cuál es mi rol en un rodaje y divertirme con ello”, finalizó.