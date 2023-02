Milena Warthon respondió a las críticas y comentarios racistas: "Me tratan de desvalorizar porque soy mujer, joven y chola"

Después de obtener la gaviota de plata en 'Viña del Mar', Milena Warthon llegó a nuestro país y ofreció una conferencia de prensa. La artista reveló más información respecto a su participación en este importante evento internacional. Igualmente, brindó detalles de su carrera musical y futuros proyectos.

Lee también: Milena Wharton reveló que colombiano que la abucheó en Viña del Mar le pidió disculpas

Además, relató que sufrió de racismo y respondió a todos sus detractores.

Milena Warthon y el premio que obtuvo en Viña del Mar

La intérprete de 'Warmisitay' se ha convertido en una de las artistas del momento. Milena Warthon no solo se llevó la gaviota de plata, sino también obtuvo un jugoso premio monetario. La joven limeña de ascendencia ancashina y apurimeña ganó 28 mil dólares.

La cantante se mostró contenta por llevar el nombre del país a lo más alto del evento. De igual forma, recordó que su tema "Wamisitay" fue un homenaje a su abuela Teresa y a todas las mujeres andinas. Tras su triunfo, espera seguir consiguiendo más logros en su carrera musical.

Lee también: Milena Wharton ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: ¿Qué otros peruanos se consagraron en el festival?.

Su mensaje en la conferencia

La joven de 22 años respondió las preguntas de diversos medios y confesó que sufrió de racismo. "Sí, he sido víctima del racismo. La primera vez que he sentido el racismo fue a través de las plataformas. En TikTok, me dijeron 'eres una chola', nunca antes lo había interiorizado así", comentó Milena.

"Muchas veces siento que la gente me trata de desvalorizar porque soy mujer, joven, por ser chola. Al final todas esas críticas validan mi lucha, que esté aquí sentada, para contar quien soy. Soy una mujer andina, soy comunicadora, soy tiktoker, cantante, compositora, tengo sueños. Amo a Harry Styles y puedo ser todo lo que yo quiera", agregó Warthon.