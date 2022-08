Millie Bobby Brown confiesa que perdió la audición de uno de sus oídos

Millie Bobby Brown es una de las grandes estrellas jóvenes que tiene Hollywood. Sus papeles en ‘Stranger Things’ y ‘Enola Holmes’, ambas producciones de Netflix, son digas de elogios.

Sin embargo, desde que muy pequeña, la actriz ha tenido que superar momentos difíciles. Por supuesto, ella nunca se rindió y sigue creciendo en su carrera actoral.

Millie Bobby Brown es sorda de un oído

En una entrevista para la revista 'Variety', Bobby Brown confesó que nació con pérdida auditiva y que por años pasó por distintos tratamientos. Lamentablemente, ha perdido casi toda la audición de uno de sus oídos.

No obstante, ha aprendido a vivir con su discapacidad, permitiéndole ocupar un lugar importante como una de las mejores jóvenes estrellas de Hollywood.

Millie Bobby Brown: Un ejemplo de perseverancia

Aunque no puede escuchar bien, la actriz nunca ha dejado de divertirse como una adolescente y realizar las actividades que le gustan como cantar y actuar. “Simplemente empiezo a cantar y si sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo (...) No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, declaró para 'Variety'.

Por otro lado, destacó que cualquier cosa que llame su atención, así como su pasión por la actuación, no dejará de hacerlo. “Sé que suena como una locura, pero una vez encuentro algo que quiero hacer, nadie me va a parar. Si no supiera cómo coser y realmente tuviera pasión por coser, está claro, me voy a poner a coser. Es lo mismo con la interpretación, así que aquí estoy”, finalizó.