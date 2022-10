‘Mira quién baila 2022’: Gabriel Coronel se lesionó en el estreno del programa

La temporada número 10 de Mira quién baila 2022 empezó con duelos de infarto y con Michelle González siendo la protagonista y ganadora de la primera gala. Sin embargo, no todo fue color de rosas, pues un accidente durante los ensayos podría dejar fuera de competencia a Gabriel Coronel.

De acuerdo con el parte médico, el actor tendría un esguince y, a la falta de algunos exámenes, su pronóstico es nada alentador.

Conductores dan la mala noticia

Cuando llegó el momento de presentar a Gabriel y a su pareja, la incertidumbre se adueñó del programa. Los conductores, quienes esperaron la presencia del participante hasta el último, tuvieron que dar la mala noticia. Es más, el propio actor se presentó en el programa con una bota médica.

¿Cómo fue el accidente de Gabriel Coronel?

Luego de entrar al set, Coronel se mostró conmovido y aseguró que se encuentra esforzándose al máximo para poder recuperarse pronto, sin embargo, es consciente que será un proceso largo y complicado.

Es importante mencionar que en todos los años que lleva el reality de baile al aire, nunca un participante se había lesionado antes de empezar la competencia. No obstante, a pesar de mostrar su positivismo, es muy probable que Gabriel tenga que abandonar el programa.

“Es muy dolorosa la situación, me llena de impotencia saber que ha habido tantos días de momentos de satisfacción y entusiasmo. Esta vez me tocó saltar por encima de una bailarina, y cuando caí se me dobló el pie por completo, sé que no se va a hacer fácil, será una recuperación muy complicada. Hay un esguince muy fuerte, se comprometieron los ligamentos, no voy a poder participar esta noche. Sin embargo, les dejo una gran compañera en este duelo. Le estoy poniendo todo mi esfuerzo a la recuperación y espero poder estar en esta pista de baile”.