'Mira quién baila 2022': ¿quiénes fueron los ganadores del primer programa?

El ansiado estreno de la nueva temporada de Mira quién baila 2022 se llevó a cabo el último fin de semana y los espectadores quedaron maravillados con los duelos de baile entre sus artistas favoritos.

El programa estuvo cargado de muchas emociones y sorpresas en su debut, como la actuación estelar de Paulina Rubio, quien interpretó sus mejores éxitos acompañada de ocho participantes. Asimismo, tres artistas fueron los destacados de la noche y tuvieron que batirse a duelo para escoger al ganador.

'Mira quién baila 2022': los duelos y el ganador de la noche

Los participantes Michelle González, Ferdinando Valencia, María León y Ana Isabelle sobresalieron con su puesta en escena. Tras competir en ritmos como cumbia, salsa, tango y urbano, los artistas se llevaron los aplausos del público y del jurado, que escogió a los ganadores del duelo para competir en una segunda ronda.

Tras un serio análisis, Paulina Rubio, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez eligieron ganadora a la actriz Michelle González, quien bailó de manera individual un cha cha chá en la definición.

“Mi lección es cuándo uno se cae te levanta, es lo que me llevo esta noche, me siento muy contenta, pero me voy con toda la pasión para mejorar la próxima semana y siempre voy a recordar esta noche”, declaró la ganadora, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Gabriel Coronel se lesiona y no participa en 'Mira quién baila 2022'

Un lamentable suceso ocurrió poco antes del estreno de Mira quien baila 2022. Gabriel Coronado se lesionó poco antes de la contienda y no pudo enfrentarse a duelo con María León. El actor se mostró muy triste por no haber participado debido a un esguince de tercer grado en su tobillo izquierdo.

Otro de los momentos impactantes fue el enfrentamiento de baile entre Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. La pareja lleva 15 años de casados y esta vez fueron rivales directos en la pista de baile con un espectacular tango del que salió victorioso Valencia.