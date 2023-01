‘Mira quién baila All Stars’ EN VIVO: fecha y hora de transmisión del programa

Mira quién baila All Stars presentó a ocho celebridades quienes, junto a su pareja de baile, deslumbraron en la pista.

Brenda Kellerman, Ana Isabelle, Jorge Anzaldo, Miguel Martínez, María León, Ferdinando Valencia, Gabriel Coronel y Michelle González son los famosos que buscarán ganar esta nueva temporada.

Así fue la primera gala de 'Mira quién baila All Stars'

La excepción de la primera gala fue el venezolano Gabriel Coronel, quien sufrió una lesión que no le permitió presentar su coreografía. Sin embargo, su compañera no le tuvo miedo a la situación, bailó sola y demostró todo el talento que tiene.

Lee también: Karol G pide a RBD en Colombia y Anahí le responde

Así se fueron presentando uno por uno y al finalizar toda la ronda, se seleccionaron quiénes habían sido los cuatro mejores en el escenario. De esta manera, los elegidos fueron Ana Isabelle, Ferdinando Valencia, Michelle González y María León.

Asimismo, otro punto importante a recalcar fue que para esta primera gala no había eliminación. “Como ya sabemos en esta primera gala no se elimina a nadie, se va a celebrar el mejor o a la mejor de la noche, ha sido complicadísimo, estos últimos cuatro bailes porque estamos basando esta decisión en este último baile, no en los duelos, empezamos desde cero”, expresó Roselyn.

'Mira quién baila All Stars: quiénes son los jurados

Para esta temporada, la producción decidió que tres fueran los jurados. Los escogidos fueron Paulina Rubio, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez.

¿A qué hora y por dónde ver ‘Mira quién baila All Stars?

El reality será trasmitido todos los domingos a las 9:00 p. m. (hora México). Además, habrá repeticiones los sábados en las 5:00 p.m. (hora México).

Los horarios en otros países es el siguiente:

Perú, Colombia y Ecuador: 10 p.m.

Estados Unidos: 10 p.m. (EST)

España: 4:00 a.m.

Argentina y Chile: 12:00 a. m.

Mira quién baila All Stars será transmitido por Las Estrellas y por ViX.