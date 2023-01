Monserrat Seminario sobre su relación con Melcochita: “No me he ido de su vida por mis hijas"

¡Lo dijo todo! Monserrat Seminario, pareja del popular Melcochita, confesó haber estado a punto de separarse del cómico, a raíz de los problemas que existen con los hijos mayores del artista.

Dichas declaraciones las reveló en el programa de Andrea Llosa en donde se animó a hablar sobre el terrible momento que vive con la familia del padre de sus pequeñas.

“He dejado todos los problemas para darle mi apoyo a él, porque emocionalmente se tira al abandono. Él es diabético, se le sube el azúcar (…) he tenido oportunidad de irme de su vida, pero no lo hecho por mis hijas, porque mis hijas necesitan de su padre. Yo quiero que gocen de su papá “, comentó.

Como se recuerda, el pasado 16 de junio tanto Melcochita como Monserrat decidieron asistir al espacio televisivo para conversar acerca de la polémica situación en la que se encuentran.

"Yo siempre me he peleado por eso. Le digo 'tú ya no tienes obligación de darles a tu familia, tú tienes ahora tres niñas chicas, una de 13,12 y 9 años, por ellos tiene que ser, 'no que mi corazón, que tengo que apoyar a mi familia'", dijo Seminario.

Por otro lado, la mujer del actor cómico señaló que él es el sustento de su familia, a pesar de que muchos de ellos ya son adultos.

"Él, hasta a sus hermanos mayores, los apoya, pero ellos ya son mayores, tus hijos ya son grandes, tus hijas no…A veces la familia, se sobrepasa del límite con él, se portan mal y yo, a veces, 'le paro el macho' y él se molesta. Yo lo único que quiero es que lo ayudes a él con un tratamiento psicológico para él porque no recapacita, no entiende, porque dice que le sale de su corazón y no es su obligación de él. Esa es mi cruz (...) No me gusta cómo lo tratan (...) yo a mi esposo le he enseñado a ser familia, mis hijas lo adoran. (...)", explicó, resaltando que lo ama como esposa, mujer y madre”, señaló.

Leer más: Melcochita sobre Jefferson Farfán: "Ya debe pensar en el retiro"