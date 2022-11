Mujer con cáncer de mama se presenta a ‘Got talent España’: “Quiero que mi hija me vea haciendo lo que más me gusta”

Elisabeth Akrap llegó al escenario de Got talent España y deleitó al público con su audición. Además del complicado tema que interpretó, la mujer conmovió a los asistentes al revelar que padece de cáncer de mama y que su situación es muy delicada.

Sin embargo, pese a su enfermedad, la participante decidió mostrarle a su hija que en esta vida siempre hay que luchar por los sueños y la llevó para que la viera hacer lo que más le gusta: cantar.

Elisabeth Akrap en ‘Got Talent España’: "No sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija”

Durante la última edición de Got talent España, el público conoció a Elisabeth Akrap, una mujer que padece de cáncer de mama. Hace un año le diagnosticaron la enfermedad y le dijeron que tenía metástasis en la cadera, en la columna y en la cabeza.

Lee también: 'Got talent España': ¿Cuándo se celebrará la gran final del programa?

"No sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija. Si algún día no estoy, quiero que me vea haciendo lo que más me gusta", declaró, mientras su hija de 12 años la miraba emocionada.

Las palabras de la madre de familia calaron en el público y en el jurado quien alabó su esfuerzo.





Elisabeth Akrap delitó con tema de El fantasma de la ópera

La participante de Got talent España es especialista en la música lírica y para la audición escogió el tema 'Think of me' de El fantasma de la ópera.

Su voz delicada cautivó al público y el jurado también tuvo emotivas palabras para ella. "Elisabeth, no quiero valorar tu actuación a nivel técnico. Todos defendemos en esta mesa lo que transmitís, y lo que nos has transmitido esta noche es muchísima verdad y compromiso con la vida y con tu talento", opinó Risto Mejide.

Ninguna guerra se pierde hasta que se pierden todas las batallas. Ánimo", señaló, Paula Echevarría.

Lee también: ‘Got talent España’: Joaquín Matas consiguió que Risto Mejide le diera un pase de oro

Aunque el público pidió el pase de oro no se lo dieron. No obstante, Elisabeth Akrap agradeció el sí de Dani, Paula y Edurne.