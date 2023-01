Naomi discutió duramente con Adrián por coquetear con dos solteras en ‘La isla de las tentaciones 6’

La primera hoguera que han protagonizado los participantes de La isla de las tentaciones 6 ha dado mucho de qué hablar.

La discusión más fuerte la protagonizaron Naomi y su novio Adrián. ¿Qué sucedió?

Naomi y Adrián se vieron las caras en la hoguera

Durante la semana, Adrián fue captado en escenas muy comprometedoras con Keyla y Jeni, dos de las solteras del reality. Pero Naomi no se quedó atrás, pues fue vista en coqueteos con Napoli.

Sin embargo, la joven expresó su incomodidad en la hoguera. "He sentido una deslealtad enorme el primer día, me espero lo peor. Yo estos últimos días he estado dejando llevar un poquito más con Napoli. Es una buena tentación para mí y creo que los límites que le puse a él yo los estoy pasando. Voy a intentar ser un poco más permisiva y abierta”, indicó en un primer momento.

Naomi discutió fuertemente con Adrián durante la hoguera

Luego, le mostraron algunas imágenes comprometedoras de Adrián. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando se enteró que su novio le regaló una de sus camisas dentro de su cuarto, ya que ambos tendrían un acuerdo de no dejar pasar a ningún soltero a sus habitaciones.

La valenciana se exaltó mucho y comenzó a gritarle a Adrián: “¿Qué estás haciendo? ¡Que no tenemos 20 años! Si quiere hacer esas mi***** que se quede soltero”. Además, comentó que si se acaba la relación sería por culpa de él y las cosas que ha hecho con las solteras: “Si se termina es porque yo la termino. Él es el que la ca**, yo no”.