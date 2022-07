Netflix: 5 estrenos recomendados para disfrutar esta semana

Netflix arrancó el 2022 con contenido sumamente interesante que vuelve a poner en tendencia a la plataforma de streaming tras los rumores de su caída. Desde el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, el gigante audiovisual ha traído más novedades para sus usuarios y actualmente hay algunas series y películas que ya se han vuelto tenencia y ocupan los primeros lugares en visualizaciones. Aquí te contamos a detalle de qué series y películas se trata para que te animes a darles una oportunidad.

Alba

Si eres fans de las producciones turcas esta miniserie te encantará. Alba es una adaptación española de la icónica telenovela Fatmagül. Consta de 13 capítulos y desde su estreno en Netflix el 15 de julio ya se ha vuelto tendencia.

La historia cuenta la vida de una joven que despierta en una playa y se da cuenta que fue violada por un grupo de amigos de su novio tras una fiesta. La protagonista de la historia intentará desenmascarar a los agresores y hacer que paguen su delito ante la justicia, pero esto será complicado ya que ellos pertenecen a familias poderosas que la harán vivir momentos desesperantes.

La actriz principal del guion es Elena Rivera quien también protagonizó la serie Inés del alma mía, en el 2020, un guion adaptado de la novela de Isabelle Allende.

Resident evil

Si eres fans de los videojuegos ya debes haber oído de Resident evil. El videojuego clásico de 1996 se convirtió en una serie de acción y terror y su estreno a la plataforma de Netflix ha causado mucha expectativa entre los fans.

La trama se sitúa años después que una epidemia viral causada por la Corporación Umbrella, la cual desencadenó en un apocalipsis mundial. Jade Wesker busca hundir a los responsables, pero tendrá que enfrentarse a una larga batalla de supervivencia donde casi toda la población humana ha desaparecido.

Cabe indicar que la primera temporada consta de ocho capítulos y no se necesita ser conocedor del videojuego para poder entender la trama ya que difiere en varios aspectos.

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy ya estrenó los capítulos de su nueva temporada en Netflix. La serie se ha convertido en una de las favoritas por el espectador y con el nuevo estreno ya se ubica en los primeros lugares en nuestro país. Si aún no la has visto aquí te contamos un poquito la trama.

La comedia trata de un grupo de superhéroes adoptados por un inventor llamado Reginald Hargreeves con la finalidad de prepararse para enfrentar a una amenaza que destruiría al mundo. En un inicio habrá muchas desavenencias entre los integrantes quienes se volverán a reunir cuando su padre adoptivo muera.

Maleficio

Se ha considerado como la “película taiwanesa más aterradora de la historia”. El film que llegó a Netflix trata de una madre que busca romper una maldición que atormenta a su hija. Durante la trama se podrá ver secuencias narradas a través de videos caseros de espeluznantes acontecimientos que la hacen parecer muy verosímil. La película ha recaudado US$ 5,7 millones de dólares y su rotundo éxito se habría debido en parte a que combina dos métodos de narración como el documental falso y el metraje encontrado (las cintas caseras).

La niña de la foto

Es un documental cuya historia está inspirada en caso de la vida real que tiene como puntos claves delitos como el secuestro y abuso sexual. La historia que se encuentra en Netflix inicia con el hallazgo del cuerpo de una joven en una carretera en Oklahoma City.

El esposo de la joven y su hijo pequeño serán claves para desenredar la historia. Durante la trama, la policía tendrá dificultades para resolver el crimen. La autopsia arroja que la muchacha había sido golpeada y violentada sexualmente. En la vida real se necesitaron 30 años para resolver el misterio de su muerte.