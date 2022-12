Nona sobre su participación en ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: "Estoy más fuerte mentalmente"

La competencia en Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 está cada vez más fuerte.

Nona Gonzáles, quien estuvo a punto de ser eliminada semanas atrás, habló sobre el respaldo de su equipo tras derrotar a Azul Grantón y como ha venido mejorando con el paso de la competencia.

Nona Gonzáles respaldada por sus compañeros

En las últimas semanas, Nona Gonzáles había tenido algunas derrotas, pero en los últimos días demostró su fuerza y trabajo duro a pesar de no estar bien físicamente.

“En verdad me supo a gloria esas dos victorias, sé que no estoy al cien en cuerpo y que hay dolor, pero hay más corazón. Siempre he sido una persona muy soñadora, pero he decidido soñar despierta”, empezó diciendo la integrante del equipo rojo.

Asimismo, señaló que el apoyo de su equipo fue lo que le dio las ganas de seguir esforzándose.

“Estoy más fuerte mentalmente hasta que mi cuerpo me lo permita. Mi equipo siempre está ahí (...) Fue una victoria grandiosa para todos, más que por el beneficio porque ya lo necesitábamos”, sentenció.

¿Quién es Nona Gonzáles?

Alondra González, mejor conocida como Nona, es una futbolista mexicana de 27 años originaria de Jalisco. Empezó su participación en Exatlón Estados Unidos en la cuarta temporada con la camiseta del equipo de los Famosos y se convirtió en la campeona femenil. Su segunda participación fue este 2022 en la edición All Stars.

