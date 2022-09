Notario ‘chotea’ a Giuliana Rengifo: “Recién nos conocemos, no tenemos nada formal”

A través de las pantallas del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, el notario Paul Pineda relacionado con la cantante Giuliana Rengifo reveló no tener con ella ninguna relación, pues recién la conoce hace un par de meses.

“Mi hijo me pasó la voz y la llevamos a la casa con una bailarina, tengo varios videos del show… Es una cantante profesional, la he contratado, pero no he salido con ella en plan gileo... es una chica muy guapa, soltera, pero es tema de conocerse y en un mes o dos meses no se conoce a la persona”, afirmó Pinedo.

De igual manera, el abogado señaló que se encuentra separado de su esposa desde mayo de este año, pero aún vive en la casa multifamiliar con sus hijos resaltando que tiene su propio departamento.

“Quiero y respeto mucho a mi ex, tenemos una buena relación por mis hijos”, acotó.