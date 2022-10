Novia de Kike Suero se entera EN VIVO de infidelidad y le lanza una cachetada: "Eres un..."

Se llevó tremenda sorpresa. El cómico Kike Suero estuvo presente este miércoles, junto a su novia Vicky Torero, en el programa de Magaly Medina, para hablar sobre la demanda que le entabló su expareja por abuso. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

Durante su presentación, la Urraca propaló algunas imágenes donde se ve al artista engañar a su novia con otra muchacha durante su viaje a Tacna.

“Magaly, no me cambies de tema, quiero ir al tema de mis hijas”, indicó el humorista, visiblemente nervioso.

Ante ello, la mujer no se quedó callada y respondió: “La mentira tiene patas cortas la verdad. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, complementó la mujer visiblemente afectada.

Kike Suero, nervioso, atinó a decir que no sabían quién era la mujer y que mucha gente se acercó a abrazarlo.“Yo no estoy con esa mujer, se me está lanzando a abrazar. A mí se me acercan cincuenta mil personas y me abrazan", afirmó.

Ante las respuestas vagas del cómico, Vicky aseguró que se "iría preso" y le lanzó una abofetada antes de salir del set de Magaly TV, la firme.

“Te vas a la mier... de verdad, qué pend... que eres”, finalizó la joven.