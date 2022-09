Olenka Zimmermann reta a Magaly a salir en bikini y sin maquillaje en su programa

No se guarda nada. Olenka Zimmermann sigue lanzando dardos contra Magaly Medina. En una entrevista para el diario Trome, la exmodelo retó a la popular 'Urraca' a salir en bikini y sin maquillaje a conducir su programa.

"Ella y su presencia son las vulgares, yo soy malcriada", indicó en un momento Olenka. "Que me invite a su programa, pero con una condición: las dos en bikini", complementó de Crónicas de impacto.

Como se recuerda, la pelea surgió hace un par de semanas cuando Magaly Medina indicó que el OnlyFans de Zimmermann era un "engaña muchachos", ya que promocionaba fotos en la red social pasadas y que se podían encontrar en Google.

Sobre ello, la ex Chica de Impacto respondió lo siguiente: "Los fans me piden fotos antiguas. Y también el público actual. Eso mencionó ella de mí (sobre la estafa) y le preguntaría: ¿Por qué no pone sus fotos de años anteriores?", indicó.

Por último, indicó que hay personas que sí la apoyan y le aconsejan no escuchar los comentarios negativos. "Me dicen: ‘No le hagas caso a la mostra’ y otros me felicitan, como el día que Rodrigo y Gigi me entrevistaron, de muy buena onda y los seguidores se sentían bien", finalizó la entrevista.