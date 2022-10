Han pasado más de diez años desde el lanzamiento de ‘On The Floor’ de Jennifer López en colaboración del rapero Pitbull y sigue cosechando éxitos gracias a la plataforma Youtube.

Los récords de ‘On The Floor’

La diva del Bronx publicó el afamado tema musical el pasado 8 de febrero de 2011 como parte de su séptimo álbum llamado Love y la cuenta oficial de la plataforma anunció que su videoclip superó la barrera de los 2 mil millones vistas, teniendo en promedio 500.000 vistas en lo que va del 2022.

Cabe recalcar, que la popular canción se convirtió en todo un boom desde su lanzamiento, pues logró posicionarse en el puesto 3 de la lista Billboard Hot 100, pero además, fue la número uno en más de 37 países.

Es preciso mencionar, que no es la única colaboración entre ambos artistas, ya que obtuvieron certificaciones de oro con las canciones ‘Dance Again’, ‘Back It Up’ en colaboración con Prince Royce y también, el tema oficial del Mundial de Brasil 2014 ‘We Are One (Ole Ola)’ junto a la brasileña Claudia Leitte.





Las bases del éxito de ‘On The Floor’

La exitosa melodía fue producida por Red, mezclando un ritmo hipnótico entre el rápido verso del rapero y la dulce voz de la JLo en el coro.

Sin embargo, una de las razones por las que tuvo muy buena recepción fue porque tiene como base la canción del grupo Kaoma ‘Lambada’, un gran éxito en países latinoamericanos, que alcanzó la lista Hot Latin Songs de Billboard en marzo de 1990.