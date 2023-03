Osmel Sousa rompe su silencio tras su eliminación de ‘La casa de los famosos 3’: “Sé de qué pie cojean”

Osmel Sousa fue el último eliminado la tercera edición de La casa de los famosos. El popular Zar de la Belleza se ganó al público con su inigualable carisma, pero tuvo que despedirse del reality. Tras su salida, habló sobre su experiencia y los compañeros que dejó en la casa.



Osmel Sousa comparte su experiencia en ‘La casa de los famosos 3’

En sus declaraciones iniciales, Osmel Sousa reveló que se veía venir su salida del reality. “Bueno de mi salida de La casa de los famosos 3. No sé qué decirte… Yo la esperaba la semana pasada. Cuando vi que fue Arturo (Carmona) el que se fue dije: ‘Si esta semana me nominaron, esta semana me van a volver a nominar porque en esta casa hay gente que quiere que yo salga’”, sostuvo el cubano.

No obstante, aclaró que lo considera una buena convivencia. “Me llevo una experiencia maravillosa. Nunca había estado en un reality como éste. Esto es una producción maravillosa… Todo lo que pasó a nivel de producción me encanta. Una experiencia increíble que no olvidaré nunca”, comentó sobre su experiencia.

Osmel Sousa habla de sus compañeros en ‘La casa de los famosos 3’

Por otro lado, el hombre de 75 años no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un mensaje a sus compañeros adentro de la casa. “Sé de qué pie cojean. Tuve el privilegio de ser un poquito hipócrita… Estaba aquí y allá y así fue cómo pude estar y que me atendiera… Porque yo no vine a esta casa a estar limpiando baños”, comentó.

El 'Zar de la belleza' afirmó que los ánimos en la competencia se estaban volviendo más pesado. Asimismo, afirmó que Paty Navidad no era de las competidoras más fuerte y que todo el Cuarto Tierra será eliminado al final. “Si lo analizo bien como que no estoy tan triste… Eso se va a poner color de hormiga en esa casa”, expresó.