Pampita conmueve a sus seguidores: “Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero”

Ana Carolina Ardohain también conocida en el mundo artístico como Pampita celebró la Navidad al lado de su familia y decidió compartir con sus seguidores una emotiva carta que le escribió a Dios donde hacía una reflexión sobre su comportamiento cuando era la niña de su casa que vivía al máximo la Navidad.

La reflexión de Pampita en Navidad

La conductora de El hotel de los famosos 2 publicó un largo texto en su cuenta de Instagram sobre un balance de su vida y el año que había vivido junto a su esposo e hijos.

“Carta de un adulto a Dios en Navidad. No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco. Tampoco sé si creía en algo más. No sé qué tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así. Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica”, escribió Pampita en el inicio de su carta.

“Pide creer como cuando era niña”

A medida que el texto avanzaba, la conductora de televisión recalcaba que en su niñez tenía muchas ilusiones, las cuales de adulto se esfumaron, por lo que le pidió a Dios regalarle un poco de ese entusiasmo que tenía en la Navidad épocas atrás.

“No recuerdo cuándo dejé de hacer cartas o cuándo dejé de colocar una bota en el árbol para que apareciera llena. Solo sé que el recuerdo de todo eso, me endulza la vida. Si algo recuerdo es que era una época en la que los sueños se cumplían y que la gente podía tener momentos felices. En fin, ahora de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente. Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero. Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño- en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor. Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, escribió Pampita.

