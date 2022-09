Pancho Rodríguez se rectifica tras recibir carta notarial de Yahaira Plasencia

El chico reality Pancho Rodríguez revelo en televisión nacional que recibió una carta notarial de la cantante Yahaira Plasencia tras haber brindado declaraciones en el programa ‘Dilo Fuerte’.

“Se me pide que rectifique porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, señaló Rodríguez.

Estas declaraciones las dio a conocer en la ultima edición de ‘En boca de todos’ en donde la conductora Tula Rodríguez no dudó en comentar al respecto.

“Te rectificas cuando se dio entender que no entrabas al país por culpa de personas con las que te habían vinculado, entonces se te vinculó con Yahaira, por eso se te vinculo”, acotó Rodríguez.

Cabe señalar, que el influencer afirmó que no desea volver a hablar sobre la artista.

“No tengo nada que hablar de eso, Tula. Eso ya es un episodio cerrado. Yo ya estoy rectificándome, lo que se me pide acá (carta notarial) y es un tema que queda acá”, acotó.