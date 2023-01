Paolo Guerrero llegó al Perú con su nueva pareja e hizo un pedido a la prensa: “No me llamen tóxico”

Vuelve a casa. El futbolista Paolo Guerrero llegó a nuestro país, junto a su novia Ana Paula Consorte, para definir su futuro profesional. Y esto fue bien aprovechado por las cámaras de Amor y fuego, las cuales no dudaron en acercarse a él para realizarle algunas preguntas.

Pero, lejos de mostrar una actitud amena, el jugador fue muy directo con el reportero y le hizo un pedido especial. “A mí no me llamen tóxico. Me llamo Paolo”, expresó el exfutbolista de la Selección Peruana.

Las imágenes corresponden a un avance que lanzó la producción de dicho programa y que publicado en las redes sociales. Según indica, la historia no habría quedado ahí y que hay más imágenes del jugador con su novia.

¿Paolo Guerrero y Ana Paula se convertirían en papás?

Varios medios han especulado sobre el estado actual de Ana Paula. Desde hace algunos días, los rumores de que ella esté esperando un bebé han crecido. Esa es una de las preguntas que la prensa esperaba que respondieran, pero ambos no se han pronunciado hasta el momento.

¿Dónde jugará Paolo Guerrero la temporada 2023?

Lo que sigue siendo incierto es el futuro de Paolo Guerrero. Se supo que el jugador sigue buscando equipo para la temporada 2023 y su agente lo está ofreciendo a varios clubes, pero sin éxito alguno. Hace poco, medios internacionales señalaron que LDU de Quito habría rechazado su contratación por el tema de la edad. Según se dice en prensa deportiva, el futuro del jugador podría ser en Perú, pero nada está confirmado aún.