El famoso actor cubano-estadounidense William Levy acudió a la comisaría del aeropuerto de Málaga en España por una cuestión sumamente preocupante.

Y es que decidió solicitar, nada más y nada menos, que protección para que sus admiradores no lo acosen con el fin de evitar algún escándalo e incidentes.

"Mi sorpresa es que no fue directo a coger el vuelo privado, sino que se dirigió a la comisaría, descargó las maletas y estuvo allí en torno a 3 horas… Me dicen que la Policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto", acotó Jordi Martín reconocido paparazzi.

Cabe resaltar, que se encuentra en el mencionado país rodando la serie ‘Montecristo’ en la que no solo participa como protagonista, sino también, como director.