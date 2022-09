Paramore confirma regreso a la música luego de 5 años

Paramore es una de las bandas más icónicas y recordadas por toda una generación, es por esa razón que miles de fanáticos no solo están entusiasmados, sino también nostálgicos, pues confirmaron su regreso tras cinco años de ausencia.

Paramore regresa a la música

El famoso grupo anunció a través de una entrevista a un medio norteamericano el proceso de creación de un nuevo álbum y su regreso al mundo de la música. Asimismo, la vocalista explicó que dejarían atrás el estilo “emo” de sus primeros trabajos.

“La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que continuamos haciendo”, mencionó Hayley Williams.

Luego de esa gran noticia, decidieron difundir por medio de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo single ‘This is Why’, luego de su último proyecto ‘After Laughter’ en 2017.





La nueva canción de Paramore

La banda abrió oficialmente su cuenta de Instagram el pasado 15 de julio, donde empezó a publicar información sobre su próxima gira y el lanzamiento de su single.

Por el momento, no se ha revelado ningún avance del proyecto. Sin embargo, hace semanas atrás, subieron un video en Discord, donde se puede escuchar el fragmento de una canción.

“Bored, I’m bored, so bored, from the frontline. Quite the opposite, I’m safe inside” se escucha cantar a la cantante principal en el teaser que lanzaron a través de su canal de Discord. Asimismo, una cuenta de TikTok llamada @isthiswhyisthisiswhy publicó otro fragmento de la canción.





⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Mediante su cuenta oficial de Discord, Paramore acaba de compartir el preview de una nueva canción.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/4CSz9aTRE1 — PARAMORE MEXICO (@Paramore_Mex) September 8, 2022