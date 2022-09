Pareja de Leonard León lo defiende: “Que Karla Tarazona pretenda vivir como rica, ese no es problema de mi marido”

A través de sus redes sociales, la esposa de Leonard León, Olenka Cuba, se fue con todo y defendió al cantante afirmando que el no necesita vivir de la polémica como Karla Tarazona, pero, además, le respondió duramente a la periodista Magaly Medina por meterse en este tema.

"Bueno, ya que esta sobona me menciona, te voy a aclarar varios puntos a ti y a toda esa gente franelera y amigos de la otra señora que tanto la defienden y tratan de victimizar como sea, todo porque les da los shows y las primicias que ustedes necesitan, algo que Leonard no necesita vivir de escándalos ni vendiendo su vida como a la que ahora tratan de víctima. No quise hablar, pero me harté", afirmó Cuba.

De igual manera, la joven recalcó que el artista si está comprometido con sus hijos y les pasa dinero, pese a que otras personas dicen lo contrario.

"¿Por qué no publican cada voucher que Leonard cada mes y deposita a la señora, y no son textuales, y dicen que no pasa ni un sol? ¿Por qué no se atreven a decirlo? Y se van por la rama más fácil, porque saben que no es verdad y no pueden asegurar eso, porque les pueden llegar su demanda…Los reto a que digan que Leonard no pasa ni un sol. Que esa señora no quiera vivir su realidad y pretende vivir como rica, ese ya no es problema de Leonard", añadió la pareja del intérprete de “Otra Noche sin ti”.