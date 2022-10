‘Pasapalabra’: Ana Morgade y su contundente mensaje feminista luego de participar en prueba

Ana Morgade se presentó este martes en Pasapalabra y aprovechó la oportunidad para brindar un contundente mensaje feminista luego de aniquilar la letra ‘Devuélveme a mi chica’ de la popular agrupación Hombres G.

El hecho se llevó a cabo durante la prueba ‘La pista musical’, la cual se basa en adivinar el nombre de la canción con tan solo unas pequeñas pistas que va dando el presentador Roberto Leal. De esta manera, si el participante va necesitando más pistas, menos puntos obtendrá al finalizar el juego.

Mientras se enfrentaba a Inma Cuevas y el conductor daba la primera pista, la humorista fue la primera en presionar el botón e incluso se animó a bromear con Leal al decirle “prepárate el juego, que me lo voy llevando”, esto haciendo referencia al juego de mesa que suele regalarse a quien gana dicha prueba.

El mensaje de Ana Morgade

La reconocida actriz comenzó a cantar la canción muy motivada y todos en el set se pusieron a cantar junto a ella. Sin embargo, a pesar de que aseguró que se sabe muy bien el popular tema e incluso lo considera bueno, hay un par de cosas que no le gustan.

Ana procedió a parar el programa para señalar su opinión acerca de la letra. “Tengo que decir que está muy bien la canción, está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien porque lo de marica está fatal”.

No obstante, agregó que la manera que tienen de referirse a la mujer tampoco le parecía correcto. “Lo de 'devuélveme a mi chica' también está muy mal porque las mujeres no somos un bolso, no hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo”.

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626 pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 18, 2022