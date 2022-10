'Pasapalabra' EN VIVO: a qué hora empieza y en qué canal se puede ver el programa

Pasapalabra es uno de los programas más vistos de la televisión española. Como ya sabemos, está basado en el formato británico The Alphabet Game, donde dos concursantes intentan acumular segundos a través de adivinar palabras, los cuales les servirán para la prueba final.

Desde el año 2020, Pasapalabra es conducido por Roberto Leal, quien también se encarga de comandar los programas El desafío y LEGO master España. Además, cuenta con la participación ininterrumpida de Orestes Barbero y Rafael Castaño, quienes tienen el segundo récord de mayores enfrentamientos en el programa (88). De hecho, Orestes lleva 252 presentes en Pasapalabra, a ocho galas de alcanzar a Pablo Díaz.

'Pasapalabra': ¿qué juegos hay en el programa?

Letra a letra

En esta prueba, ambos equipos disponen de 90 segundos para completar los máximos paneles posibles. Cada panel consta de cinco palabras. Si los concursantes no saben la respuesta de una palabra, pueden decir "Pasapalabra" para que otro miembro del equipo siga jugando. En esta prueba, el número de segundos ganados es el número de palabras acertadas durante 90 segundos.

Coco loco

En este juego, empieza el que menos segundos acumulados tiene. En total, cada equipo dispone de 75 segundos. Pero, ¿cómo se juega? En la pantalla aparece un cuadro con rayitas y cada una de ellas ocupa una letra. Si los concursantes fallan 5 veces, será resuelta la palabra y se pasará a otra. Pero, si se dice la palabra y no es la correcta, no habrá más posibilidades y no se ganarán segundos.



¿Qué es qué?

Es la última prueba del programa. En ella, igual que en el anterior juego, empieza el equipo con menos segundos acumulados. Ambos tienen tres paneles con palabras atípicas. Junto a esas, los concursantes tienen otras palabras más comunes. La idea es que, en 60 segundos, los equipos puedan relacionar las palabras comunes con las raras. Si uno de los miembros del equipo falla, el siguiente tiene la posibilidad de adivinar la siguiente palabra común, mientras que, si un concursante falla tras decir más de una, se empieza desde la primera.

'Pasapalabra': ¿a qué hora empieza el programa?

El programa es transmitido de lunes a viernes por Antena 3 y por ATRESplayer a las 20:00 horas. En otros países, el horario es el siguiente:

Estados Unidos: 14:00 EST / 11:00 P / 13:00 C

14:00 EST / 11:00 P / 13:00 C Puerto Rico : 14:00

: 14:00 Perú : 13:00

: 13:00 México : 13:00

: 13:00 Colombia: 13:00