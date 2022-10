‘Pasapalabra’: Orestes se frustra durante competencia por culpa de botonera

Rafa Castaño y Orestes Barbero se volvieron a encontrar en el programa del viernes de Pasapalabra. Esta vez, se enfrentaron en la prueba La Pista, una de sus favoritas, pues ambos son amantes de la música. Sin embargo, Orestes no estuvo muy preciso durante la prueba y así mostró su frustración.

La queja de Orestes en la competencia

El equipo azul de Orestes tenía 28 segundos acumulados en el resto, mientras que el naranja de Rafa 22 segundos. Pero, este resultado se volteó gracias a la gran actuación de Rafa Castaño y sus compañeros.

Ambos participantes del programa de Antena 3 se enfrentaron en La Pista y tuvieron que adivinar una canción de 1989. Con solo las primeras notas, Rafa presionó su botón antes que Orestes.

“Esto es 'I Want It All' de Queen, ¿no?”, preguntó el sevillano a Roberto Leal. Por su parte, Orestes se mostró muy frustrado, pues había pulsado su botón varias veces y se mostró algo incómodo, pero con la sonrisa que lo caracteriza. “¡Es que está muy duro el pulsador!”, se quejó el burgalés.

“La tenías tú también, ¿no?”, preguntó el conductor. Por supuesto, la respuesta era correcta. Aunque el joven de 25 años se lamentó, no dejó su sonrisa y se unió al público cuando Castaño empezó a cantar el tema de Freddy Mercury.

El equipo naranja de Rafa Castaño se adelanta

Con ese punto, Rafa sumó cinco segundo más al marcador y, con los puntos ganados por su compañera Esmeralda Moya, su equipo acumuló 10 segundos más. Posteriormente, Iván Massagué superó a Miguel Diosdado al adivinar el tema ‘Pandilleros’ de Dinamita Pa' Los Pollos, haciendo la remontada histórica.

Orestes no estuvo muy preciso durante el rosco de Pasapalabra y Rafa Castaño acumuló 1.200 euros más.