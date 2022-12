Paula Arias se compromete por segunda vez con Eduardo Rabanal y jura que esta es la definitiva

La cantante Paula Arias reveló haber recibido un anillo de su novio el futbolista Eduardo Rabanal y, además, recalcó sentirse muy feliz en su relación sentimental.

Asimismo, la salsera confesó que la entrega del aro fue en una ceremonia privada en compañía de sus seres queridos, pues desean ir paso a paso.

“Todo a su tiempo, estamos yendo con calma, pero debo confesar que me siento muy feliz y contenta. Ambos tenemos las cosas claras y pensando a futuro”, comentó la responsable de la agrupación ‘Son Tentación’ al diario el Trome.

Pero no solo eso, Arias señaló que trabaja muy duro junto a su orquesta y que su pareja la apoya en todo momento.

“No me meto con nadie, no hablo mal de nadie, no lo hice antes, menos ahora porque no es mi estilo, yo trabajo duro. Soy madre de tres hijos y también tengo que ver por las chicas de mi orquesta. Él está conmigo porque es mi novio y apoya”, acotó.