'Peaky Blinders' tendrá su propia adaptación al teatro

Una de las series más exitosas de los últimos años en Netflix, Peaky Blinders, continuará su historia, pero esta vez en el teatro. Así lo confirmó el mismo creador del proyecto, Steven Knight, quien -además- fue el que escribió la adaptación en las tablas.

Toda esta producción ha sido un trabajo en conjunto por parte de Birmingham Hippodrome y la compañía de baile Rambert. La obra tendrá como nombre: Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby.

Sobre el espectáculo, Steven Knight comentó lo siguiente: “La música y el movimiento siempre han sido parte importante de Peaky Blinders, y ahora esa parte será llevada al escenario con una interpretación de la historia de Tommy a cargo de Rambert, una de las principales compañías de baile en el mundo”.

El creador dejó en claro que la obra es muy diferente a la ópera, puesto que tiene un toque especial: “No es como la ópera, que estoy seguro que es fantástica, pero no necesitas saber leer y escribir en ópera o entender o saber la historia ni nada. Solo seres humanos haciendo lo que hacen con la música. Y es asombrosamente directo”, afirmó.

El director artístico opinó

Por su parte, el director artístico de la obra, Benoit Swan Pouffer contó un poco del trabajo que se hizo en esta producción: “(Knight) me dijo, bueno, transmites una idea en 30 segundos, y cuando lo hago en la serie, me toma horas transmitir esa idea. Así que ese es el poder de la danza. Baila para mí y para todos. No es necesario aprender el idioma. Es el cuerpo”, afirmó.

Una apuesta arriesgada, pero que seguro los fanáticos de la serie apoyarán de principio a fin durante la gira en su país.