'Pesadilla en el paraíso': Gloria Camila confesó haber estado embarazada de Kiko Jiménez

En la última edición de Pesadilla en el paraíso, Gloria Camila alborotó las redes sociales al confesar una fuerte noticia sobre la relación que tuvo con Kiko Jiménez.

Gloria Camila confesó secreto sobre su antigua relación

Si bien es cierto, la participante contó en diversas ocasiones que no quería hablar sobre temas familiares, parece que ahora ha cambiado de opinión. Primero, confesó cómo su relación se fue acabando. "A los 6 o 7 meses de estar con Kiko me voy a vivir con él. Pero, tras Supervivientes, él empieza a trabajar en televisión y Sofía Suescun entra en MyHyV. Y ya empieza que si soy celosa, que si estoy loca, que si me monto películas con lo que la gente me cuenta... Empieza el declive de la relación, muchas discusiones", comentó Gloria.

Sin embargo, este no fue el único detalle de su vida personal que comentó. Aseguró que, cuando estuvo con Jiménez, había quedado embarazada: "Con Kiko, nunca lo he contado. No me venía la regla y pasó dos meses fui a hacerme el test y positivo", expresó Gloria Camila ante la atenta mirada de los demás.

Pero, por su fuera poco, no sería la única noticia que se conoció en la última edición del programa.

Kiko también tendría cosas que contar

Nogare Robles, amigo de Kike, no se quedó callado y aseguró que Jiménez podría contar oscuros secretos de la participante. “Kiko se está guardando algo súper heavy sobre una noche de Gloria con una persona y la excusa que le dio Gloria a Kiko fue tan heavy que nunca lo ha contado. Kiko tiene mucho que hablar y se ha callado", comentó Nogare.

Hasta el momento, Kiko Jiménez no se ha pronunciado al respecto y sigue en silencio. La audiencia espera algún pronunciamiento de esto por lo que queda esperar a ver si esto sucede.