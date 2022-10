‘Pesadilla en el paraíso’: Marco Ferri fue expulsado de la competencia

El último programa emitido de Pesadilla en el paraíso trajo consigo momentos muy emotivos. Uno de ellos fue la despedida de Marco Ferri.

Marco Ferri se despide del programa

Marco Ferri y Daniela Requena eran quienes estaban comprometidos con esta decisión, pero fue el primero que tuvo que abandonar el programa. "Me lo esperaba, mi camino en este 'reality' ha sido bastante tormentoso”, expresó.

Luego de ello, agradeció a las personas que trataron de salvarlo y aseguró haber disfrutado mucho este tiempo: “Quería agradecer a quien ha intentado salvarme, pero yo siento que he terminado un ciclo, que he puesto mucho en juego en este programa, lo he disfrutado y he aprendido un montón de cosas nuevas".

El influencer italiano también se tomó tiempo para dedicarle unas palabras a los compañeros con quien tuvo más afinidad. "Fuera nos veremos. Nuestra amistad ha crecido desde el principio hasta el final. La verdad es que sois tres corazones con patas".

Finalmente, tuvo unas lindas palabras para la conductora del programa, Lara Álvarez, quien también se le notó muy emocionada por la despedida: "Eres muy buena e increíblemente especial en el trabajo que haces. Tu humanidad y a veces tu sonrisa es lo que a todos nos da las ganas para seguir adelante".

Israel Arroyo le dejó un mensaje a Marco Ferri

Isarel llegó a tener una buena relación amical con Marco por lo que estaba muy triste con la noticia, aun así, se dio el tiempo para dedicarle unas palabras: "Eres un gran concursante y mucho más inteligente de lo que la mayoría de la gente piensa. Algunos te subestiman. Tú eres un potencial ganador y lo sabes".