'Pesadilla en el paraíso': Marina Ruiz confiesa que Omar Sánchez “la respetó como un caballero”

El romance se respira en ‘Pesadilla en el paraíso’. Y es Marina Ruiz no ha tenido inconvenientes en hablar sobre lo ilusionada que está con Omar Sánchez y aseguró que está dispuesto a esperar al surfer hasta el final del programa.

Durante el debate en el programa, a joven señaló que habló previamente con Omar Sánchez y le hizo la promesa de esperarlo. “Lo esperaré. No iré a un ‘Deluxe’ a hablar mie***. Es lo que he hablado con él”, indicó.

Asimismo, confesó que no podía competir con una persona por quien sentía tanto y por eso dejó que ganara la prueba de la sierra, pese a que este en un inicio quiso cederle su lugar.

Marina Ruiz también se refirió sobre la noche que pasó con el ex de Anabel Pantoja. No obstante, subrayó que en todo momento se comportaron dentro de la granja ya que le prometió a su madre no dejarse llevar por la pasión. “Él me respetó como un caballero, aunque he de decir que si llego a durar una semana más allí le pegamos fuego”, acotó.

Ilusionada, pero no enamorada

La exconcursante aclaró que aún no llega a la etapa de enamoramiento, pero sí está muy ilusionada con Omar Sánchez, aunque este la frene con algunas de sus actitudes.

“No me merezco que se ponga la coraza. Yo también lo he pasado mal, pero tiro para adelante. Él va como más lento y a mí me frena porque no se si me está siendo sincero”, contó.

Además, refirió que para ella la distancia no es ningún inconveniente y aunque él viva en Canarias y ella en Córdoba, no sería la primera vez que muda a un sitio por amor. “Si dos personas se quieren, se puede”, resaltó.