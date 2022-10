'Pesadilla en el paraíso': Pablo Pisa reaparece en el plató, se confronta a Steisy y ella termina pidiéndole perdón

Pablo Pisa, tras marcharse del plató al ver las imágenes de Steisy y Dani G en coqueteos, se volvió ha conectar con el debate de Pesadilla en el paraíso para contar qué decisión ha tomado y poder hablar con su novia.

“Estoy bloqueado, según el momento del día pienso una cosa o la otra”, indicó Pablo en su primera conexión con Carlos Sobera. "Llevo dos meses sin poder hablar con ella, tengo impotencia dentro de ver que algo se me escapa”, complementó.

Luego, cuando el presentador le preguntó sobre qué decisión iba a tomar, Pisa se sinceró.“Ahora mismo no tengo más fuerzas, de momento”.

Steisy se sincera sobre Pablo Pisa

En una conversación con Dani G, Steisy reveló algunos detalles de su relación con Pablo.

“Me aburro a veces y yo hago otras cosas, pero tengo la libertad de cuando me aburro hacer otras cosas”, indicó en un primer momento. "A él le da morbo enseñarme, se siente con la responsabilidad de cuidarme, es demasiado protector. A veces me gustaría que fuese más guarro, puede que tenga una falta sexual porque yo soy muy sexual, sí", complementó.

Sin embargo, lo mejor vino después cuando ambos, Pablo y Steisy, se confrontaron en el debate. Pisa le dijo que ella nunca lo respeto, mientras que la joven aseguró que sí y que ella había puesto límites.

Luego de ello, Steisy le pidió perdón por las cosas que han venido sucediendo dentro de la granja. "Yo siento que le debo pedir perdon. Siento que he cargado mi futuro. Y nada de esto hubiera valido la pena si tú me dejas. He roto mi felicidad", indicó la joven.