‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy y Dani G se enfrentan una vez más

La situación que viven Dani G y Steisy en Pesadilla en el paraíso se ha vuelto cada vez más tensa. Tras haber enojado a su novio Pablo Pisa, la concursante ha decidido poner distancia y alejarse del que había sido su confidente en semanas anteriores.

Ahora, los participantes han discutido pues Patricia cree que Dani G se ha estado burlando de su novio y que le ha estado manipulando todo el tiempo.

La discusión entre Dani G y Steisy

En la granja, Dani le pidió a Steisy un momento para hablar y le reclamó de que hubiera terminado su amistad por los celos de Pablo. “Pablo me dice que me estás manipulando, te estás riendo de mi”, explicó Steisy la razón de su distanciamiento.

Además, Steisy aseguró que Bea está celosa de ella y por eso le ha estado tratando mal. La conversación entre los participantes se convirtió en una secuencia de gritos y reproches.

“No quiero una persona así a mi lado, un amigo no me trata como me estás tratando tú”, dijo Steisy y añadió entre lágrimas: “No quiero saber nada de ti, no me gustan las cosas que me haces”.

La participante ha dejado claro que ya no aguanta la situación con su examigo. “No sé por qué, todo el rato echando en cara. Lo único que le he pedido es que quiero hacer mi concurso, alejarme. Me estaba olvidando de mí, necesitaba mi espacio. Me lo hizo superdificil porque no te dice su opinión, te la impone”.

Dani G y Steisy son los nominados de la semana

Por su parte, Dani G cree que Patricia Steisy solo está haciéndose la víctima, mientras que Bea ha respondido a las acusaciones de Steisy, asegurando que ha cambiado su forma de ser porque no le agrada algunas cosas que hace.

En una nueva fecha de Pesadilla en el paraíso, se han elegido a los nominados de la semana y la elegida por la votación de público ha sido Steisy.

En cuanto a la votación de los participantes, Lucía Dominguín dio el nombre de Dani como el segundo nominado y se ha generado un nuevo cruce de palabras entre los que eran amigos

“Ella ha ido toda la semana hablando a toda la casa de nosotros”, acusó Dani. Algo que ella negó, empezando una nueva ola de reproches. Por lo que Lara Álvarez tuvo que intervenir: "Un poquito de orden, cierto nivel y educación", ordenó.