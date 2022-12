‘Pesadilla en el paraíso’: Víctor Janeiro se defiende de las críticas de Nagore Robles por su actitud pacífica

Víctor Janeiro se coronó como el ganador de la primera temporada de Pesadilla en el paraíso. El torero pudo reencontrarse con su esposa Beatriz Trapote y sus hijos. Además, respondió algunas críticas de los colaboradores sobre su participación.



Víctor Janeiro responde a las críticas de Nagore Robles

Víctor Janeiro contó que al principio se sentía “desubicado” porque no conocía a nadie en la granja. Sin embargo, ahora se encuentra satisfecho por la forma en que jugó, pues considera que repetiría la experiencia con los mismos participantes que llegó a conocer y a estimar.

“Lo que yo he conseguido no es fácil, que 20 personas, 20 compañeros me hayan respetado, me hayan dado ese cariño… es que no tengo palabras, cómo me han atendido cómo me han ayudado”, expresó el torero.

Janeiro trabajó muy duro para llegar a la final y superar todos los retos. Sin embargo, fue muy criticado por Nagore Robles por tratar de pasar desapercibido cuando sucedían los conflictos entre sus compañeros.

“Me ha faltado que te mojaras, que defendieras a compañeros en situaciones feas, hubo una de Iwan e Israel, entiendo que tienes una personalidad muy pacífica pero…”, le dijo Robles.

Víctor no tardó en defenderse y explicar su actitud: “Al final lo entendían, en realidad fue un malentendido ¿cómo me levanto ahí y pongo pie en pared?”.

“Si te hubieras mojado, hubieras sido el concursante perfecto”, insistió la colaboradora, pero él lo negó pues salió ganador y se siente satisfecho con su juego.

“Yo he sido yo, me he comportado como soy”, respondió tajante. “Ha sido de puntillas”, siguió insistiendo Robles, quien consideró que el trabajo lo hicieron los otros participantes.