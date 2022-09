'Pinocho': día y hora de estreno en Disney+

Hay dibujos animados que traspasan generaciones y la historia de Pinocho es uno de ellos. El clásico de la literatura italiana y del cine mundial tuvo su primera adaptación en 1940 de la mano de Disney, convirtiéndose en una joya para la industria cinematográfica.

Hoy, el cuento vuelve para deleitar a un nuevo público, pero en un formato live action que promete causar sensación como ya lo hicieron otros clásicos como ‘El Rey León’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Aladino’, entre otros.

Horario de estreno de Pinocho

Este 8 de setiembre se podrá ver la película por la plataforma de Disney+. En Perú, el horario de estreno es a las 2:00 a.m., mientras que en Los Ángeles (Estados Unidos) sería a la medianoche, en Chile a las 3:00 a.m. y Argentina 4:00 a.m.

El filme no contará con ningún costo adicional para su estreno como ocurrió con otras películas del streaming.

Asimismo, su llegada a la pantalla coincide con el Disney+ Day, un evento en el que los usuarios podrán ver vía satélite algunas novedades de las producciones que se vienen trabajando en Pixar, Marvel y National Geographic.

¿Quiénes protagonizarán Pinocho?

El clásico animado cuenta con 40 adaptaciones a nivel de cine y televisión. Muchos países del mundo, como Alemania, Rusia, Japón, Canadá, USA y República Checa han tenido sus propias versiones. Sin embargo, en esta oportunidad, el filme será una adaptación exacta de la animación original.

La película está dirigida por Robert Zemeckis y entre el elenco principal se encuentra: Tom Hanks (Gepetto), Benjamin Evan Ainsworth (Pinocho), Joseph Gordon-Levitt (Pepe Grillo), Cynthia Erivo, (el Hada Azul) y Luke Evans (el cochero).

Cabe indicar que Robert Zemeckis no grababa con Tom Hanks desde hace 18 años cuando hicieron juntos ‘El Expreso Polar’.