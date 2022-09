¿Por qué Carlos Vílchez no trabajaría con Carlos Álvarez? Esto fue lo que dijo en Capital

El fin de semana se viralizó una fotografía donde se ve a Carlos Álvarez y Jorge Benavides teniendo una especie de reunión con Ney Guerrero. Y si bien ambos indicaron que no volverían a trabajar, todo se preguntaron qué pasaría con Carlos Vílchez si es que los imitadores empezaran un nuevo proyecto.

Lo cierto es que la popular 'Carlota' no trabajaría por nada del mundo con Carlos Álvarez. En una entrevista con Capital, Carlos Vílchez indicó que, si JB y Álvarez se volvieran a juntar, el pasaría a retirarse.

"Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. Yo no puedo trabajar con Carlos. No es que no nos llevemos bien o nos llevemos mal, pero no me gusta mucho trabajar con él. Trabajé con él una temporada, y no me agradó mucho", indicó en un primer momento Vílchez.

"Me parece un buen imitador Carlos, muy creativo. Pero su estilo no me gusta. Hay varios personajes que no me agradan. Yo no trabajaría con él", complementó.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides se reencontraron

El último viernes, Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron en los estudios de ATV. Ambos sostuvieron una reunión con Ney Guerrero, lo que generó diversas especulaciones. Tras la reunión, ambos artistas indicaron que no volverán a trabajar y que solo se reunieron para conversar, descartando cualquier posibilidad de verlos juntos en la televisión.