¿Por qué Magaly Medina empezó su programa con 'Los Picapiedras'?

Magaly Medina se caracteriza por su "chispa" y buen humor. De hecho, todos los días nos sorprende con algún baile o comentario que saca más de una carcajada.

En la última edición de Magaly TV, la firme, la conductora empezó su programa junto a los personajes de la serie animada 'Los Picapiedras', lo que generó sorpresa en los televidentes. Pero, ¿cuál fue el motivo de esta sorpresa?

"Yo quiero agradecer a 'Los Picapiedras' que han salido en pleno a aplaudirme. Me encanta. ¿Ustedes saben que es el programa más visto de las 2 de la tarde?", empezó diciendo la popular 'Urraca'.

"Y me encanta que salgan a aplaudirme. ¿En qué canal lo pasan? ¿En Global? La están rompiendo en rating. Tiene 2.5 y la rompe a esa hora. ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más le puedo decir?", afirmó Magaly Medina, es un mensaje que estaría dirigido para el programa Amor y fuego, el cual es conducido por Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre.

De hecho, segundo después lanzó un comentario sarcástico que confirmaría ello: "Ay, ¿qué les pasa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Solo he dicho que 'Los Picapiedras' tiene más rating en toda la televisión nacional a las 2 de la tarde? Tiene 2.5. ¿Por qué se están riendo? Ay, cómo si no supieran a quién le gana 'Los Picapiedras'", finalizó.

Magaly Medina le responde Giuliana Rengifo

Por otro lado, la 'Urraca' le respondió a la cantante Giuliana Rengifo, quien aseguró que la conductora de TV no tenía ningún tipo de ampay y que la iba a denunciar. "Yo no he mentido. Parece que la cumbiambera, más bien, tiene una obsesión con mi esposo. De otra forma no se entiende porque lleva hablando de él hace meses. Y cada vez le añade a su historia nuevas mentiras", complementó.