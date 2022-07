Premios Juventud 2022: conoce que artistas peruanos estarán presentes en la gala

Este jueves 21 de julio, se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Juventud 2022, que condecora a lo mejor de la música y la televisión latina en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Por primera vez en la historia de los premios, la ceremonia se llevará a cabo en el país boricua. Varios artistas ya han confirmado su asistencia, entre ellos Danna Paola, Daddy Yankee, J Balvin, CNCO, entre otros.

¿Qué artista peruano ha confirmado su presencia en los Premios Juventud 2022?

¡Perú dirá presente en los Premios Juventud 2022! La cantante Yahaira Plascencia forma parte del cartel de artistas que ofrecerán un espectáculo en la gala.

La salsera ha revelado que se ha preparado arduamente para su presentación de esta noche, pues, a diferencia de otros artistas que suelen recurrir al playback, cantará en vivo.

“La verdad es que, en la mayoría de estos premios, los artistas hacen playback o graban antes como si fuera en vivo. Esta vez, sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó. Y bueno, me preparé mucho para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes. Siempre hay nervios de por medio, pero estoy poniendo todo de mi parte para poder hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi país en alto”, señaló la ‘Patrona’.





Premios Juventud 2022: ¿qué canal transmitirá la ceremonia?

La gala de los Premios Juventud será transmitida por Univisión a través de su señal por cable y satélite desde las 6 p.m. (hora peruana).