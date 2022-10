'Principito' asegura que Michelle Soifer intentó ahorcarlo: “Tenía más fuerza porque estaba más gordita”

Giuseppe Benignini, ex pareja de Michelle Soifer, sigue lanzando fuertes acusaciones en contra de la cantante, pues ahora asegura que no solo fue víctima de agresión, sino, que además, casi lo ahorcan.

“Yo nunca lo he dicho y se los juro que esto pasó… Un día fuimos de viaje a Chiclayo, y esto no va a dejar mentir… Ella estaba molesta, y me intenta ahorcar, parece que estaba endemoniada, yo salí de la habitación y me escondí en las escaleras, y ella salió como loca a buscarme”, señaló Benignini.

Pero no solo eso, el modelo se animó a confesar que este tema se dio a raíz de un problema que existió entre ellos, razón por la cual la artista decidió cogerlo del cuello.

“Ella me agarró por el cuello, ni siquiera se había operado, tenía más fuerza estaba más gordita. Ella me agarró por el cuello y no me dejaba salir y me tiraba a la cama”, acotó.

Es preciso mencionar, que sus declaraciones se difundieron a través de las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

