¿Qué fue de Matthew Perry, el famoso Chandler de 'Friends'?

'Friends' fue uno de las series más reconocidas a nivel mundial. Y una vez terminada, sus protagonistas siguieron diversos caminos. Hoy hablaremos de Matthew Perry, actor que le daba vida a Chandler.

Matthew Perry: sus inicios

El actor nació en Massachusetts (Estados Unidos). Su madre es una periodista canadiense y exsecretaria de prensa del primer ministro de Canadá. Su padre es un actor y exmodelo estadounidense. Perry fue criado por su madre en Ottawa (Canadá), y estudio en el Rockcliffe Park Public School y en el Ashbury College.

Sus primeros personajes estuvieron vinculados a la comedia. En 1987, le ofrecieron un papel en la serie 'Second Chance', que luego pasó a llamarse 'Boys Will Be Boys'. Tras el final, se queda en Los Ángeles para tomar un papel en 'Growing Pains'.



Años después, en 1991, apareció en 'Beverly Hills'. Esto le permitió tomar un papel en Sidney, una de las series más importantes de 1990, y participar en diversas películas como 'Fools Rush In', 'Almost Heroes', 'Tango para tres', entre otros.

Matthew Perry y 'Friends'



A mediados de los 90, Matthew Perry se encontraba a la espera de un proyecto. Al ver que demoraba en salir, toma un papel para el piloto de 'Six of One', el cual paso a llamarse 'Friends'.

La serie se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 y terminó el 6 de mayo de 2004. Con este sitcom, Perry alcanzó fama mundial. De hecho, le valió varias nominacione a los Emmy 2022 como mejor actor principal de comedia y ganar un millón de dólares por capítulo durante las dos últimas temporadas.

El programa le valió nominaciones en los Premios Emmy en 2002 por mejor actor principal en una serie de comedia, junto con Matt LeBlanc.

Lanzamiento de su libro biográfico

Actualmente, el actor está a punto de lanzar su libro biográfico donde brindará detalles sobre su vida y confesará algunos otros problemas en los que estuvo involucrado. Recordemos que Perry sufrió un accidente en jet ski que lo alejó de las pantallas y detonó el problema de adicción que tenía.

“Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado, pensé que era hora de que la gente escuchara mi versión Cuando estaba bien. Estaba muy bien y cuando estaba mal, estaba muy mal, pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Y lo siento, no es un libro con desplegables”, expresó Matthew Perry en la presentación de su libro.

En cuanto al aspecto amoroso, no se le conoce una pareja en la actualidad a Matthew Perry. En el 2018, el actor confesó que su relación con Molly Hurwitz, gerente literaria, había terminado, esta ruptura fue una semana después de que el especial de “Friends” saliera al aire.