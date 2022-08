¿Qué fue de Rachel Bilson, la recordada actriz de The O.C?

Rachel Bilson es una de las mejores actrices de los 2000. Desde muy pequeña estuvo vinculada a la actuación. Su padre es el conocido director y guionista Danny Gibson, recordado por sus trabajos en ‘The Flash’ (1990) y 'Zone Troopers' (1985). Por ello, no sorprende su amor por el arte.



El inicio de la carrera de Rachel Bilson

Rachel Bilson tuvo su primera participación en el episodio piloto de ‘True’ (1997), serie protagonizada por Mark Hamill. Sin embargo, no tuvo el impacto que ella esperaba.

Cinco años después volvió a tener un papel importante, esta vez en 'No con mis hijas' (2002), junto a Kaley Cuoco; y luego en 'Buffy, la cazavampiros' (2003). Pero no fue hasta en 'The O.C. (2003) que logró fama mundial.

En ella, Bilson interpretó a Summer Roberts una clásica niña a quien solo le importaban tres cosas: las compras, los chicos y las fiestas.

Rachel Bilson después de The O.C.

Cuando terminó ‘The O.C’, lejos de tener una debacle, protagonizó películas como ‘The Last Kiss’ (2006) y 'The To-Do List' (2013). Años después volvería a la televisión, esta vez para participar de las series 'Gossip Girl' (2012) y 'Como conocí a tu madre' (2014).

El segundo papel más grande que marcó su carrera fue el de Zoe Hart en ‘Hart of Dixie’. En esta serie, Bilson interpretó a una doctora que se muda al pequeño pueblo de Alabama para hacer consultas a los pobladores.

Con su final en 2015, Rachel Bilson se dedicó a la industria de la moda y empezó un nuevo proyecto llamado ‘Welcome to the OC, Bitches!’, un podcast en el que volvía a ver los episodios de ‘The O.C’ y lo comentaba con diversos invitados.

Rachel Bilson y su vida amorosa

Rachel fue paeja de Adrien Brody en el 2007. Luego, se comprometió con el actor Hayden Christensen, con quien tiene una hija. Sin embargo, la relación no prosperó y se separaron en 2018. Una de sus últimas relaciones mediáticas fue con el comediante Bill Harder en el año 2020, pero terminaron tras siete meses de relación.