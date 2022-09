¿Qué nos espera el documental de Cristiano Ronaldo?

Netflix ha preparado para este año nuevos contenidos audiovisuales para deleitar a todos los usuarios, uno de ellos definitivamente no solo estará ligado al mundo del deporte, sino además, contará la vida de una de las estrellas del futbolísticas más famosas de todos los tiempos.

Documental de Cristiano Ronaldo llegó a Netflix

Luego del lanzamiento de la cinta sobre el fichaje de Luis Figo al Real Madrid, la plataforma de streaming ha decidió lanzar un documental sobre otro importante portugués, Cristiano Ronaldo.

Esta producción intenta llevar los pensamientos del deportista y la forma en que tanto su carácter como su personalidad, lo han llevado a conseguir el éxito que hoy en día tiene.

Además, el espectador tendrá la posibilidad de ver su excelente trayectoria desde su paso por el Sporting de Lisboa, Manchester United y sus años en el Real Madrid, incluyendo obviamente sus goles y festejos, enriquecidos de testimonios y declaraciones inéditas hechas exclusivamente para el documental.

De igual manera, podrán apreciar su vida privada en donde primarán escenas con su círculo más íntimo, con su madre y su hijo, pero además un poco más de la vida de uno de los jugadores más exitosos en el mundo.

Cabe recalcar, que fue estrenado en la plataforma el pasado primero de setiembre y dicha producción del 2015, fue dirigida por Anthony Wonke, junto a las productoras On The Corner Films, We Came y Mediapro.

Su lado negativo



Algunos críticos han indicado que a nivel de realización y cinematografía, no es de los mejores documentales que han salido del jugador, por lo que es cuestión de que los mismos usuarios decidan si el documental merece la pena o no.

Pero, lo que sí es cierto es que hasta el momento es una de las series que se encuentran en tendencia en la plataforma.