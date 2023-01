¿Quién es Alicia Faubel, la candidata de España en el Miss Universo 2022?

Este sábado 14 de enero se llevará a cabo la 71° edición del Miss Universo. Una de las candidatas que sueña con llevarse la corona es Alicia Faubel, representante de España. Si lo consigue, esta será la segunda vez que el país ibérico obtiene el título. La única que lo ha logrado es Amparo Muñoz en 1974.

Pero ¿quién es Alicia Faubel? y ¿cómo se ha preparado para el Miss Universo 2022? Descúbrelo a continuación.

¿Quién es Alicia Faubel?

Alicia Faubel es una modelo de 25 años nacida en Valencia (España). La joven ha vivido desde los 17 años fuera de su país natal, radicando la mayor parte del tiempo en Hong Kong (China), entre otros lugares del mundo.

Faubel mide 1.75 metros, practica boxeo y está interesada en la salud mental. La joven ha revelado su deseo de estudiar Psicología, sin embargo, debido a su trabajo, no ha podido iniciar la carrera. No obstante, viene llevando un curso online de auxiliar de Psicología.

“Estoy haciendo un curso online de auxiliar de Psicología y me encanta. Yo quería hacer la carrera de Psicología, pero por mi trabajo no ha sido posible, de momento. Pero todo lo que tenga que ver con el estudio de la salud mental y de la mente me gusta mucho, para entenderme a mí misma y compaginarlo con el tema de Miss Universo, me ayuda muchísimo”, reveló la Miss Universo España al portal Diez Minutos.

¿Cómo se ha preparado Alicia Faubel para el Miss Universo 2022?

Tras ser coronada como Miss Universe Spain, Alicia Faubel partió a Filipinas para ser preparada por expertos en certámenes de belleza. La modelo perfeccionó su pasarela y sus habilidades de comunicación en el país asiático para tener un buen performance este 14 de enero en el Miss Universe 2022.

“He estado en Filipinas (preparándome). Es uno de los sitios donde mejor preparan pasarela y 'pregunta y respuesta' para los reinados de belleza”, contó la modelo.

¿Cómo le va en el amor a Alicia Faubel?

Alicia Faubel ha preferido mantener su vida amorosa alejada de los reflectores. Sin embargo, se conoce que mantiene una relación con un hombre de Emiratos Árabes. Según reveló la modelo, al ser una mujer independiente desde los 17 años, su pareja tuvo que ser constante para lograr conquistar su corazón.

“He tenido dos relaciones en mi vida y lo que los llevó a ambos a conquistarme fue la constancia. Yo decir no y ellos que sí. Soy muy independiente, llevo sola desde los 17 años y nunca he sido de querer estar en una relación, pero al final, lo consiguió”, comentó.