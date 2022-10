‘¿Quién es la Máscara? Argentina’: Guillermina Valdés fue eliminada de la competencia

En la última emisión de Quién es la máscara Argentina, transmitida este domingo 9 de octubre, se descubrió al famoso dentro de Oli, el pez Globo, quien terminó siendo Guillermina Valdés. Te contamos que pasó en el programa conducido por Natalia Oreiro.

Guillermina Valdés es eliminada del programa

Como es la dinámica del programa, luego de su presentación, los investigadores trataron de adivinar quién se escondía debajo de la máscara. La única que logró adivinar fue Wanda Nara, quien aseguró que era Guillermina Valdés. Aunque en el estudio estaban muy sorprendidos por la revelación, ya en redes sociales se rumoreaba la participación de la ex de Marcelo Tinelli.

La actriz y modelo se mostró muy agradecida por la oportunidad. “Uno se quiere quedar no porque quiere ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, somos todas máscaras que nos cruzamos y son productores divinos, los coaches, son muchos”, expresó con una sonrisa. Y agregó: “Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema al otro día, y no sabía el registro, mi voz...y a veces no podía como yo quería”.

ESTE PERSONAJE NOS CONFUNDIÓ A TODOS🙃 @guillevaldes estaba detrás OLI y quedó eliminada de #QuienEsLaMascara🦹🏻‍♀️



¿La descubriste? 👀 pic.twitter.com/5pA1TQ3MeV — telefe (@telefe) October 10, 2022

Guillermina es criticada por ir a la competencia de Marcelo Tinelli

Por otro lado, se habló mucho sobre la reacción que tendría su exesposo, Marcelo Tinelli, pues Quién es la Máscara Argentina compite directamente con el programa del presentador, Canta Conmigo Ahora.

La panelista de LAM, Yanina Latorre, no se calló nada y señaló que “no tenía códigos” por participar en el programa de Telefe. “Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chofer de él y ahora estás sin laburo, justo al programa que le ponen de competencia. Es la competencia del programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto”, mencionó Latorre.

Ante estas críticas, Valdés respondió a través de su Twitter: “Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor. Y si estoy o no en un lugar, siempre será movida desde mi corazón”, indicó.

🤬"ESTOY PODRIDA DE QUE SE OFENDAN POR UNA OPINIÓN"



Guillermina Valdés @guillevaldes aseguró que en #LAM se dijeron "barbaridades" sobre ella y su supuesta participación en #QuiénEsLaMáscara y Yanina Latorre @yanilatorre salió al cruce. Mirá 👇 https://t.co/ksotEz8092 — Exitoína (@exitoina) October 5, 2022