¿Quién es la Máscara?: La periodista Cristina Pérez se convirtió en la novena eliminada

Durante la última gala de '¿Quién es la Máscara?', la reconocida conductora Natalia Oreiro le dio la bienvenida a un nuevo personaje. Tras su presentación, lograron descubrir quien se encontraba debajo del disfraz y era la periodista Cristina Pérez.

No solo los investigadores Lizy Tagliani, Karina “La Princesita”, Wanda Nara y Roberto Moldavsky, son los encargados de adivinar al personaje, sino además, el público quien se encuentra presente en el programa.

¿Quiénes descubrieron a Cristina?

Las que se encargaron de “desenmascarar” a la participante fueron las estrellas Wanda Nara y Karina, pues las pistas que las ayudaron fueron que amaba las empanadas tucumanas y era hincha de un club de fútbol campeón del mundo.

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro casi que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo”, indicó Pérez al sacarse la máscara.

Según los asistentes, la persona que se encontraba debajo del traje era Eleonora Cassano, por lo que la líder de opinión bromeó con la suposición. “A Eleonora Cassano le debe estar dando un síncope”.

No obstante, la conductora del noticiero nocturno de Telefe reveló que estaba fascinada con su presentación. “Yo crecí en los ochenta, ¿quién no quiso hacer esto? Pensé en que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo con algo que me represente”, acotó Pérez.

Al finalizar, Cristina aseguró que le hubiese encantado quedarse en la competencia.