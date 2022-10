‘Quién es la máscara México’: Galilea Montijo está emocionada por entrar al programa

El estreno de una nueva temporada de Quién es la Máscara México está a la vuelta de la esquina. Por ello, la producción del programa no dudó en entrevistar a Galilea Montijo, quien será una de las investigadoras.

Galilea Montijo feliz de unirse al programa

La conductora fue presentada como parte de este nuevo panel que se encargará de revelar la identidad de los participantes. Galilea se mostró bastante feliz ante las cámaras por este nuevo proyecto: “Significa mucha emoción porque soy fan del programa”, fueron las primeras palabras de la conductora de Hoy.

La también actriz confesó que se siente muy emocionada de compartir panel con sus amigos y colegas: “Mis chiquillos van a estar muy felices de que me integre como investigadora, sobre todo con amigos que admiro y respeto muchísimo como son Juanpa, como es Yuri y como lo es Carlos Rivera”.

Galilea comentó la importancia del público y su participación: “Me encanta el público cómo participa, cómo quiere al programa y en cada una de las temporadas se ve cómo el público está metidísimo tratando de adivinar quiénes son los que están detrás de la máscara, detrás del personaje y eso está increíble”.

La presentadora ya ha tenido experiencia en programas así y sabe lo importante que es para las familias: “Reúne a toda la familia todos los domingos y he tenido la oportunidad de estar también en varios programas los domingos y es una sensación padrísima saber que la familia se reúne para poder divertirse y disfrutar con todos nosotros”.

¿Quién es el personaje favorito de Galilea Montijo?

Finalmente, Galilea confesó cuál ha sido su personaje favorito en estas dos temporadas: “El oso polar me hacía reír muchísimo. Me tocó venir el día que se presentó, estaba yo de invitada en el panel y desde ese día me reí mucho con ese personaje”.