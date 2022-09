¿Quién es la máscara? Una antigua leona es la nueva eliminada

Este domingo 18 de setiembre, ‘¿Quién es la máscara?’ estrenó su más reciente edición. Tras conocerse a los nuevos eliminados, los concursantes tuvieron que retirarse el disfraz y revelar su identidad.

Para sorpresa del público, la figura detrás de Alexia era la de Magui Aicega, considerada por muchos como una de las mejores jugadoras de hockey sobre césped de la Argentina.

La deportista se convirtió en una estrella de la selección allá por los 2000. Como parte de su performance, interpretó ‘I was made for loving you’ de Kiss; sin embargo, no fue suficiente para mantenerse en el programa.

"Muchísimas gracias Magui, sos una ídola de la Argentina. ¡Sos re grosa!", fueron las palabras de despedida que le dedicó Natalia Oreiro al ayudarla a quitarse la cabeza del disfraz.

"Un placer estar acá. Esta semana me divertí mucho con ustedes", respondió Mague muy contenta y agradecida de participar en ‘¿Quién es la máscara?’.

¿Quiénes fueron los otros eliminados de ‘¿Quién es la máscara’?

Magui Aicega no fue la única eliminada del programa de Telefe. Así como ella, también salieron de ‘¿Quién es la máscara?’ Guillermo Coria (Willy), Marta Minujín, Angela Leiva (Lala) y Ricardo Mollo, esposo de la conductora Natalia Oreiro.

Hasta el momento, son cinco los eliminados y 19 los famosos que aún continúan en carrera.